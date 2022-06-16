В Прикамье коллекторы наказаны за анонимные СМС с угрозами и оскорблениями

Пермские судебные приставы добились наказания для коллекторской организации, угрожавшей должнику посредством анонимных СМС. За использование противозаконных методов юридическое лицо было оштрафовано.В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю поступило обращение пермяка, сообщавшего, что на его абонентский номер приходят СМС с требованиями вернуть долг, содержащие угрозы и оскорбления."Мужчина действительно имел задолженность перед микрокредитной организацией в размере 45 тысяч рублей, но используемые коллекторами методы по взысканию долга счел недопустимыми. В качестве доказательства заявитель продемонстрировал сообщение, где его в грубой форме обвиняют в злоупотреблении спиртными напитками, а также угрожают продать долг третьим лицам, которые «...на его родителей долг повесят, встряхнут их, сразу деньги заплатят в тройном размере 150 тыс»", - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.В ходе проверочных мероприятий сотрудники службы установили, что данное сообщение было направлено от имени коллекторской организации. Суд признал фирму виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Ссылаясь на то, что судом первой инстанции не доказана принадлежность компании номера телефона, с которого осуществлялось взаимодействие с должником, юридическое лицо пыталось обжаловать данное решение. Но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.УФССП России по Пермскому краю напоминает: если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки, либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение ваших доводов, какими могут быть детализации оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров и т.д.