← Юные дзюдоисты Прикамья начали учебно-тренировочные сборы
В Прикамье коллекторы наказаны за анонимные СМС с угрозами и оскорблениями →
В Перми сгорел автобус
"В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Главного управления МВД России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Источник: vk.com/chp_dtp_perm
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Юные дзюдоисты Прикамья начали учебно-тренировочные сборы
На заседании краевого правительства обсудили развитие транспортной системы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2022
В Перми улицы начали охлаждать водой
Для школьников, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины в Прикамье будет организовано бесплатное питание
"Я его запылесосила". Жительница Перми обнаружила в своей квартире необычного паука
Детская площадка или подземный паркинг? Спорный участок земли привел к конфликту жителей и застройщика
"Боятся, что это, возможно, правда". Как в Кондратово боялись и искали якобы сбежавшего крокодила
Глава Прикамья совершил рабочую поездку в Ординский округ
В Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров
Добавить комментарий: