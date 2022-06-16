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Юные дзюдоисты Прикамья начали учебно-тренировочные сборы
Евгений Свечников, тренер МАУ СШОР «Пермский Кодокан»: "Потому, что без ОФП у нас дзюдо — бессильно, поэтому, ребята, начиная с первого дня, начинают кроссовую подготовку, начинают с зарядки." Ещё борцов, в прямом смысле слова, учат тянуть резину. Это базовое упражнение, чтобы впоследствии на татами чувствовать соперника в броске.В загородный лагерь «Салют», отряд дзюдоистов приезжает уже седьмой год. Хоть и живёт по особому тренировочному графику, успевают многое.Владислав Карабатов, старший воспитатель ДЗОЛ «Салют»: "Отряд дзюдо вписывается в программу смены абсолютно наравне со всеми другими отрядами." Савва Руднев из младшего звена сегодня именинник. В подарок - стенгазета с фирменными надписями кружка, футболка и поздравления команды.
Савва Руднев: "День рождения в лагере - хорошо, круто, много друзей и весело."
Как официальная организация Федерация дзюдо в Пермском крае появилась в 1978 году. Сегодня отделения и клубы открыты во всех территориях, там занимаются более 6 тысяч детей и подростков.
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