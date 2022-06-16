Юные дзюдоисты Прикамья начали учебно-тренировочные сборы

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по дзюдо «Пермский Кодокан» проводят тренировочные сборы в детском лагере «Салют».Начинается день с зарядки - кроссового бега на километр. В течение дня ещё две тренировки на комплексное развитие общефизических навыков. Спортивный сбор — обязательная часть подготовки ребят в возрасте от 7 до 14 лет.Евгений Свечников, тренер МАУ СШОР «Пермский Кодокан»: "Потому, что без ОФП у нас дзюдо — бессильно, поэтому, ребята, начиная с первого дня, начинают кроссовую подготовку, начинают с зарядки." Ещё борцов, в прямом смысле слова, учат тянуть резину. Это базовое упражнение, чтобы впоследствии на татами чувствовать соперника в броске.В загородный лагерь «Салют», отряд дзюдоистов приезжает уже седьмой год. Хоть и живёт по особому тренировочному графику, успевают многое.Владислав Карабатов, старший воспитатель ДЗОЛ «Салют»: "Отряд дзюдо вписывается в программу смены абсолютно наравне со всеми другими отрядами." Савва Руднев из младшего звена сегодня именинник. В подарок - стенгазета с фирменными надписями кружка, футболка и поздравления команды.Савва Руднев: "День рождения в лагере - хорошо, круто, много друзей и весело."Как официальная организация Федерация дзюдо в Пермском крае появилась в 1978 году. Сегодня отделения и клубы открыты во всех территориях, там занимаются более 6 тысяч детей и подростков.