На заседании краевого правительства обсудили развитие транспортной системы

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопросы транспортного обслуживания жителей Прикамья. По словам главы региона, ключевая задача в этом направлении – создать условия для передвижения граждан на современном, безопасном и комфортном транспорте, чтобы сберечь их временные и финансовые ресурсы.Напомним, Прикамье с 2020 года переходит на новую модель работы на межмуниципальных автобусных маршрутах. В скором времени на большинстве будут действовать регулируемые тарифы. Билеты будут иметь фиксированную цену и перевозчики не смогут их менять, когда захочется. Кроме того, все перевозчики должны полностью обновить автопарк. 254 новых автобуса уже поступили в региональный парк общественного транспорта. И в ближайшее время ожидается, что еще 61 новый автобус будет курсировать по региону. Масштабные работы ведутся по улучшению железнодорожной инфраструктуры. До конца этого года планируется закончить проектирование нового транспортно-пересадочного узла Пермь-2. А также начать ремонт шести малых вокзалов Пермского края.Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "В период с 2022 по 2024 годы планируем отремонтировать вокзалы в Лысьве, Кишерти, Кыне, Кунгуре, а также Курья и Кордон." В границах региона курсирует 10 составов «Ласточек», шесть из которых появились в этом году. Чтобы увеличить пассажиропоток в Перми, на наземном метро планируют строительство еще двух современных остановок на Перми-1 и улице Попова. А с нового учебного года школьникам и студентам будут доступны льготные билеты с 50-процентной скидкой.Ожидается рост числа пассажиров и во время водной навигации. На Речном вокзале в Перми полным ходом идёт ремонт причалов. Сергей Филькин, главный мастер строительных работ ООО «Техдоргрупп»: "Сейчас ведутся работы на причале № 2, на пешеходной части. В течение лета будет уложен полностью гранит. Много отделочных работ будет, монтаж каркасных зданий." Что касается авиасообщения, планируется открытие новых маршрутов в Челябинск и Владикавказ. Объем субсидий на эти цели составит 262 миллиона рублей, это позволит снизить стоимость билетов для пассажиров. Кроме этого, ведут переговоры об открытии прямых рейсов из Перми в страны ближнего зарубежья - в города Минск, Ташкент, Бухару, Баку, Ереван.