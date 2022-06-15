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Для школьников, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины в Прикамье будет организовано бесплатное питание
Как сообщили в краевом правительстве, на конец учебного года в школах Прикамья обучалось более 20 ребят, прибывших из указанных территорий. Также бесплатным горячим питанием обеспечиваются все учащиеся 1-4-х классов.
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