"Я его запылесосила". Жительница Перми обнаружила в своей квартире необычного паука

Жительница микрорайона Парковый обнаружила у себя в квартире необычного паука. По мнению пермячки это каракурт. Насекомое также известно как "чёрная вдова" - один из самых ядовитых пауков южной России. Предположительно, он мог попасть в квартиру через вентиляцию, либо в пакете из-под овощей и фруктов. С помощью пылесоса пермячке удалось поймать непрошенного гостя. Сейчас паук доставлен в отделение эпидемиологии краевого Роспотребнадзора для точного определения вида. Жительница Перми: "Хорошо, что у меня в руках был пылесос в этот момент, я его запылесосила. Я не знаю, он это или нет, но лучше лишний раз убедиться, что я в безопасности."