В Перми улицы начали охлаждать водой
Так, на улично-дорожной сети Мотовилихинского района задействованы три крупногабаритные поливочные машины со специальным оборудованием. Ежесуточно на полив уходит от 90 до 100 тонн воды.
"Чтобы горожанам было легче дышать, мы увеличили интенсивность полива городских улиц. В цикличном режиме, каждые два-три часа, спецмашины проводят полив проезжей части и газонов. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – рассказал заместитель директора ООО «ДСТ-Строй» Александр Коньшин.Напомним, в соответствии с ГОСТом, в состав асфальта входит битум – вещество, которое под прямыми солнечными лучами начинает плавиться. Это приводит к размягчению асфальта и деформации дорожного полотна. Чтобы охлаждать дороги, их поливают водой. Также при жаре применяется метод орошения (аэрация). Струи воды от спецмашин направлены вверх, охлаждая, таким образом, дорожное покрытие и воздух.
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