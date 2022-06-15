Детская площадка или подземный паркинг? Спорный участок земли привел к конфликту жителей и застройщика

Во дворе дома на Монастырской, 121 в Перми жители устроили стихийный митинг. Они выступают против строителей, которые возводят здание по соседству. Люди не могут поделить территорию и уже снесли часть детской площадки. Она оказалась помехой на пути к подземному паркингу.Марина Байдина, старшая по дому Монастырская, 121: "Получается так, что это единственная детская площадка в большом микрорайоне, если взять улицу Плеханова, Крисанова, то для такого возраста 6-12 лет, совершенно нет где детям развлечься." Судя по тому, как действуют застройщики, они уверены в правомерности своих действий. Однако общаться со съемочной группой отказались. Со своей стороны жильцы дома на Монастырской, 121 утверждают, что спорный кусок земли принадлежит им, оперируют различной документацией. Это придомовая территория, у которой есть свои собственники, говорят соседи, то есть они сами. Ситуация не оставила жителям другого выбора, поэтому решили обратиться в правоохранительные органы. Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Поступило сообщение от жильцов дома по улице Монастырской о том, что застройщик с улицы Решетникова демонтирует детскую площадку. По данному факту зарегистрирован материал проверки, выясняются все обстоятельства." Каждая сторона уверена в своей правоте. И обращением в полицию жильцы дома на Монастырской ограничиваться не собираются - в ближайшее время они намерены написать заявление в суд.
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