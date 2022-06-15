"Боятся, что это, возможно, правда". Как в Кондратово боялись и искали якобы сбежавшего крокодила

В социальных сетях накануне стремительно распространялась информация о том, что в деревне Кондратово сбежал крокодил. Якобы, он сорвался с паводка в некоем частном цирке и уплыл по реке Мулянке. Местные жители не на шутку испугались, некоторые мамы запретили своим детям купаться в реке. София Карманова, местная жительница: "Все мамы опасаются, боятся, что это, возможно, правда. Страшно, конечно. У меня как раз окна выходят на воду, и пацаны-то уже купаются вовсю." А кое-кто даже подключился к поискам опасного пресмыкающегося - с помощью квадрокоптера.Владислав Казаков: "Дали некоторые рекомендации, как искать, что он греется сейчас в это время. Стараюсь такие места солнечные смотреть." В городской службе спасения, куда поступают все звонки от хозяев сбежавших экзотических животных, заявили: о сбежавшем крокодиле в ЖК «Медовый» не слышали. Позже объявился и сам автор сообщения, наделавшего столько шума. По словам женщины, неизвестные взломали ее страницу в соцсети и опубликовали пост о якобы сбежавшем крокодиле. Потому единственные существа, которых сегодня можно увидеть в реке — утки. Как и сама история про кондратовского крокодила.