Глава Прикамья совершил рабочую поездку в Ординский округ

Глава Прикамья совершил рабочую поездку в Ординский муниципальный округ. В повестке дня - перспективы пчеловодства и туризма, вопросы благоустройства и комплексного развития территории.В деревне Белое Озеро Дмитрий Махонин посетил компанию «Пермские пчёлы» – единственный кооператив в области пчеловодства на территории Прикамья и подтверждение того, что несмотря на новые экономические условия, у сельских территорий большой потенциал. Например, здесь занимаются не только полезными сладостями, но и продажей чистопородных пчёл. Кроме того, здесь запущено уникальное производство полимерных ульев и готовой продукцией.Также глава региона посетил площадку проекта «Заводское подворье» на территории Ашапского медеплавильного завода, основанного 1745 году Акинфием Демидовым. В будущем исторический парк должен сыграть свою роль в продвижении внутреннего туризма в регионе. Иван Лиханов, руководитель проекта «Заводское подворье»: "Сейчас мы хотим сделать место, где можно остановиться, перекусить - кафе, где можно переночевать – хостел." Ещё один значимый объект для округа – Парк отдыха в Орде. Благоустроительные работы здесь ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Преобразилась и территория, где раньше находилось здание старой школы. Сегодня Аллея мужества – полноценное место для спокойного времяпрепровождения. Алевтина Меньшикова: "Особенно, когда есть имена и фамилии родственников на стеле - это, конечно, очень важно." Создание условий для комфортной жизни – одна из целей комплексного плана развития Ординского округа. Соответствующий документ, в основе которого лежит мнение жителей, был рассмотрен губернатором на совещании. Александр Мелёхин, глава Ординского муниципального округа: "Мы можем получать больше денежных средств, мы можем их правильно реализовывать, своевременно и качество, с конечным результатом для нашего населения." Дмитрий Махонин поддержал представленную концепцию и поручил профильным ведомствам начать совместную работу с муниципалитетом по реализации комплексного плана. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Ключевое значение имеет качество городской среды. Несколько парков и скверов, которые мы сегодня видели, конечно, есть ещё над чем работать, но сами замыслы они очень правильные, поэтому и дальше будем с местным самоуправление заниматься и этими вопросами тоже. " Кроме создания общественных пространств, будет уделено внимание и дорожной инфраструктуре, социальной сфере и поддержке сельского хозяйства в округе.