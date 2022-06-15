← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2022
В Перми пройдет фестиваль военных и духовых оркестров
В первый день, 17 июня, в 18.00, состоится открытие фестиваля на площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Сводный оркестр участников фестиваля, а это более 400 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города. Марш-парад и концерт духовых оркестров продлятся до 23.00.
Выступления оркестров-участников фестиваля гости увидят 18 июня с 12.00 до 15.00 и с 17.00 до 21.00. Программа будет проходить сразу на двух площадках: в амфитеатре на городской набережной и на площади перед зданием краевого Заксобрания.
Заключительный день фестиваля пройдет в формате концерта-шоу марширующих оркестров в манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. Он начнется 19 июня в 17.00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2022
В 4-х больницах Перми выявлены нарушения организации питания
От укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья
Археологи заканчивают раскопки в центре Перми, где ранее был обнаружен клад
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Краснокамский округ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2022
ЕГЭ на 100 баллов
Кучи органики и мириады мух. Деревня Касимово задыхается от зловония
В Перми чествовали сотрудников соцзащиты
Добавить комментарий: