«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2022
В 4-х больницах Перми выявлены нарушения организации питания
От укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья
Пожарный десант потушил лесной пожар в Гайнском округе
Археологи заканчивают раскопки в центре Перми, где ранее был обнаружен клад
Краевое правительство утвердило дорожную карту развития Верхнекамья
Телеканал «МУЛЬТ» объявил питчинг анимационных проектов
В двух районах Перми откроются городские ярмарки
В Перми пройдут рейды по выявлению собственников неучтённых гаражей
В Перми прошел «Марафон единоборств»
В Перми установили бюст Михаилу Романову
С 14 июня изменится движение 10 автобусных маршрутов в Перми
В Перми через Транссибирскую магистраль начали строить тоннель
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
В Перми состоится Марафон единоборств
Пермяков приглашают в велосипедное путешествие по краю
11 июня в Перми открывается Дягилевский фестиваль
"Твоя группа": в Перми пройдет всероссийский фестиваль музыкантов-любителей
Ректоры пермских вузов включены в санкционный список Украины
В Перми к зиме подготовят более 2 тысяч километров теплосетей
Федерация триатлона России предложила создать в Перми региональный центр подготовки
В Соликамском округе начала работу скважина-рекордсмен
В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения 11-летнего мальчика
Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Краснокамский округ
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В 4-х больницах Перми выявлены нарушения организации питания
От укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья
Археологи заканчивают раскопки в центре Перми, где ранее был обнаружен клад
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Краснокамский округ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2022
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