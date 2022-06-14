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В 4-х больницах Перми выявлены нарушения организации питания
Установлено, что прием пищевой продукции осуществлялся без маркировки и товарных сопроводительных документов, нарушалась поточность технологических процессов, отделка производственных не позволяла производить в них влажную уборку, в журналах бракеража отсутствовали подписи ответственных лиц, отбор суточных проб готовых блюд происходил не системно.
"По итогам проверки главным врачам 4 больниц внесены представления, по результатам лабораторных исследований качества пищевых продуктов будет решен вопрос о принятии мер реагирования в отношении организаций, оказывающих указанным учреждениям услуги питания. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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