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От укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья
За минувшую неделю 69,1% случаев произошло при посещении индивидуальных садов, в 34,5 % при посещении леса, в 3,6% при посещении лесопарковых зон и других территорий. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,2% случаев клещи инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 39,2% - иксодовым клещевым боррелиозом, в 4,2% - моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% - гранулоцитарным анаплазмозом человека.
Территории риска по присасыванию клещей (где показатель выше краевого – 435,7 на 100 тысяч населения): Карагайкий муниципальный округ (1283,9 на 100 тыс. населения), Очерский городской округ (1003,7 ), Суксунский городской округ (818,0), Верещагинский городской округ (796,6), Частинский муниципальный округ (742,2), Сивинский муниципальный округ (697,4), Оханский городской округ (628,2), Березовский муниципальный округ (618,7), Коми-Пермяцкий автономный округ (560,5), Краснокамский городской округ (460,4).
С начала сезона зарегистрировано 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
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