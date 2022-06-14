← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
От укусов клещей пострадало уже более 10 тысяч жителей Прикамья →
Археологи заканчивают раскопки в центре Перми, где ранее был обнаружен клад
На перекрестке улиц Советской и Горького сегодня завершаются археологические раскопки, которые уже подарили ценную находку. Напомним, 2 недели назад там был обнаружен схрон старинных серебряных монет. Примерно 130 экземпляров были спрятаны под ложным полом погреба. Деньги датируются периодом новой экономической политики большевиков, то есть НЭПа. Самая ранняя монета выпущена в 1921 году, самая поздняя дата - 1927. Ученые полагают, что в доме, где обнаружены монеты, жил лавочник - следы небольшого магазинчика обнаружены в этом же комплексе. Очевидно, хозяин спрятал деньги в конце 20-х годов, опасаясь репрессий, которые начинались в то время в отношении предпринимателей. Вернуться за деньгами, судя по всему, он так и не смог. Помимо монет археологи нашли достаточно много керамических изделий, аптекарских бутылок, фарфоровую фигурку пожарного. Судьба найденных монет уже известна - все они будут переданы в Пермский краеведческий музей. Подробности о ходе раскопок рассказал в прямом эфире корреспондент "Вести Пермь" Сергей Овчинников.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.06.2022
Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Краснокамский округ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.06.2022
ЕГЭ на 100 баллов
Кучи органики и мириады мух. Деревня Касимово задыхается от зловония
В Перми чествовали сотрудников соцзащиты
Губернатор на тракторе. В Бершети на краевом конкурсе профмастерства определяли лучшего тракториста
12 июня в Перми пройдёт крестный ход
В Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Попова
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.06.2022
Добавить комментарий: