Кучи органики и мириады мух. Деревня Касимово задыхается от зловония
Ирина Порошина, житель д. Касимово: "Очень сильно пахнет, дышать почти невозможно. Особенно когда идешь с отворота, очень сильно запах идет".
Петр Мазунин - профессиональный спортсмен, так как лыжероллерных трасс в Перми нет, тренируется на этой тупиковой асфальтовой дороге. Как минимум 3 раза в неделю, туда и обратно, он проезжает мимо поля, на котором складированы органические удобрения. Петр Мазунин: "Всегда эти запахи присутствуют. Беспокоят и очень серьезно, и мухи тоже беспокоят, особенно на протяжении этого поля. Неприятно очень".
Навоз источник жизни не только для растений, но и для всей местной фауны. Залежи привлекают мириады мух, а уже на них слетаются птицы со всех окрестностей. И их-то запахи точно не смущают.
Кучи органики лежат прямо в поле, до ближайшего населенного пункта около пяти километров. Но местные жители все же обратились с жалобой в администрацию, там попросили сделать скидку на особенности жизни в сельскохозяйственных районах.
Ольга Кейсер, начальник пресс-службы Пермского муниципального района: "Мы, безусловно, понимаем недовольство жителей, но точно так же мы должны понимать, что развитие сельского хозяйства невозможно без внесения органических удобрений в частности".
На деле история оказалась куда интересней. Все подробности можно найти на упавшем в поле щите. Нефтяники заканчивают долгожданную прокладку труб магистрального нефтепровода под федеральной трассой. А органика не просто навоз, а уже полностью переработанный безопасный компост с Пермской птицефабрики, предназначенный для биологической рекультивации почвы.
Иван Огородов, директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства ПФИЦ УрО РАН: "Как только «Транснефть» завершит работы по перекладке нефтепровода, мы внесем эту органику, для того чтобы восстановить плодородие. В соответствии с ГОСТом, компост из куриного помета".
К работам по рекультивации обещают приступить уже во второй половине июня, закончить все в течение пары недель. К осени все поле должно быть засеяно озимыми культурами. Ну, а местным жителям в это время, по дороге домой пока только и остается знакомиться не только с прогнозом погоды, но и розой ветров.
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