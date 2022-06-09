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В Перми чествовали сотрудников соцзащиты
Ирина Гармашова, социальный участковый: "Я ревела, правда, от того, что я смогла в своей жизни кому-то так помочь, если б не я, кто помог бы?"
Работа в полях, работа в кабинете - часть дня Ирина и коллеги, проводит на телефоне: отвечая на вопросы, обзванивая тех, кому нужна помощь. А дел хватает - например, отправки к адресатам ждут кресло и средства гигиены.
Наталья Баяндина, социальный участковый: "Кресло отправится по одному адресу, там женщина после инфаркта, ей должны группу инвалидности усилить, мы в этом все вместе помогаем".
Так что - делу время, но находится час и для встреч сотрудников со всего края. 8 июня отмечается день социального работника, и в Перми виновники торжества принимают поздравления, получают награды.
Глава региона Дмитрий Махонин, представители регионального Министерства социального развития и других ведомств поздравили коллег - вручили грамоты, нагрудные знаки, благодарственные письма.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Наши специалисты, социальные участковые, социальные координаторы, помогают решать любые проблемы - помочь во взаимодействии с какими-то другими органами власти, с садиком, со школой, образованием, здравоохранением, то есть в разных сферах".
Для этого в крае трудится более десяти тысяч человек, а помощь получает в разы большее количество жителей Прикамья.
Практически каждый третий житель региона попадает под внимание социальной защиты, это и семьи с детьми, и старшее поколение, люди с инвалидностью, и многие другие, и ежегодно на соцподдержку направляется более тридцати миллиардов рублей.
При этом День социального работника нерабочим днём не является, так что после торжества и общения сотрудники спешат на свои рабочие места. А работы более, чем достаточно.
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