В Перми чествовали сотрудников соцзащиты

В Органном зале Пермской краевой филармонии прошло торжественное собрание сотрудников соцзащиты со всего края. Многие были удостоены наград. Как почтальон или врач, социальный участковый Ирина идёт по адресам. Здесь, в частном секторе, живёт Владислав Константинович, который потерял паспорт и не мог получать пенсию. Узнав об этом, к делу подключилась соцзащита, в лице Ирины, и документ пенсионеру помогли оперативно восстановить. Как и остальных своих подопечных, дедушку периодически навещает - узнать, как дела, нужна ли помощь. Стаж Ирины невелик, в службе работает с февраля, а Владислав Савельев стал первым, кому она помогла.Ирина Гармашова, социальный участковый: "Я ревела, правда, от того, что я смогла в своей жизни кому-то так помочь, если б не я, кто помог бы?"Работа в полях, работа в кабинете - часть дня Ирина и коллеги, проводит на телефоне: отвечая на вопросы, обзванивая тех, кому нужна помощь. А дел хватает - например, отправки к адресатам ждут кресло и средства гигиены.Наталья Баяндина, социальный участковый: "Кресло отправится по одному адресу, там женщина после инфаркта, ей должны группу инвалидности усилить, мы в этом все вместе помогаем".Так что - делу время, но находится час и для встреч сотрудников со всего края. 8 июня отмечается день социального работника, и в Перми виновники торжества принимают поздравления, получают награды.Глава региона Дмитрий Махонин, представители регионального Министерства социального развития и других ведомств поздравили коллег - вручили грамоты, нагрудные знаки, благодарственные письма.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Наши специалисты, социальные участковые, социальные координаторы, помогают решать любые проблемы - помочь во взаимодействии с какими-то другими органами власти, с садиком, со школой, образованием, здравоохранением, то есть в разных сферах".Для этого в крае трудится более десяти тысяч человек, а помощь получает в разы большее количество жителей Прикамья.Практически каждый третий житель региона попадает под внимание социальной защиты, это и семьи с детьми, и старшее поколение, люди с инвалидностью, и многие другие, и ежегодно на соцподдержку направляется более тридцати миллиардов рублей.При этом День социального работника нерабочим днём не является, так что после торжества и общения сотрудники спешат на свои рабочие места. А работы более, чем достаточно.