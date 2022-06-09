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ЕГЭ на 100 баллов
Первые экзамены по географии, литературе и химии прошли 26 мая – их выбрали более 2,3 тыс. человек. Кроме того, почти 315 человек будут сдавать экзамены по этим предметам в резервные дни.
9 июня, в основной период ЕГЭ продолжается экзамен по обществознанию. Более 3,8 тыс. выпускников приступили к сдаче одного из самых популярных предметов ЕГЭ по выбору.
Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:
-Пермь: лицеи № 1, № 2 и № 4, школы № 30 и № 41, а также гимназии № 4, № 8, № 17 и частная гимназия им. М.И. Пинаевой;
-Чайковский: школы № 1 и № 10;
-Добрянка: школы № 3 и № 5;
-Лысьва: лицей «ВЕКТОРиЯ»;
-Чернушинская гимназия;
-Еловская школа;
-Косинская школа.
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