ЕГЭ на 100 баллов

В Пермском крае подведены первые результаты единого государственного экзамена по литературе, географии и химии. Количество высокобалльников, набравших от 81 до 100 баллов, составило 360 человек, из них 19 – стобалльники. На максимальные 100 баллов с экзаменационными заданиями по химии справились четверо выпускников из Перми и Добрянки. Еще трое одиннадцатиклассников из Перми, Елово и Косы без ошибок написали географию. Стобалльниками по литературе стали восемь школьников из Перми, двое – из Чайковского, по одному – из Лысьвы и Чернушки.Первые экзамены по географии, литературе и химии прошли 26 мая – их выбрали более 2,3 тыс. человек. Кроме того, почти 315 человек будут сдавать экзамены по этим предметам в резервные дни.9 июня, в основной период ЕГЭ продолжается экзамен по обществознанию. Более 3,8 тыс. выпускников приступили к сдаче одного из самых популярных предметов ЕГЭ по выбору.Список школ, выпускники которых справились с экзаменом на 100 баллов:-Пермь: лицеи № 1, № 2 и № 4, школы № 30 и № 41, а также гимназии № 4, № 8, № 17 и частная гимназия им. М.И. Пинаевой;-Чайковский: школы № 1 и № 10;-Добрянка: школы № 3 и № 5;-Лысьва: лицей «ВЕКТОРиЯ»;-Чернушинская гимназия;-Еловская школа;-Косинская школа.