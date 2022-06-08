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В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Крисанова
Закрытие движения транспорта связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры. На данном участке будет уложено 225 метров тепломагистрали диаметром 500 мм. Это повысит надежность теплоснабжения жителей Ленинского и Дзержинского районов Перми. Работы являются частью комплекса мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Автомобилистам советуют планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
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