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В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Крисанова

С 17 июня до 24 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Крисанова на участке от улицы Ленина до улицы Пермской. Объезд закрытого участка возможен по улицам Плеханова и Борчанинова.
Закрытие движения транспорта связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры. На данном участке будет уложено 225 метров тепломагистрали диаметром 500 мм. Это повысит надежность теплоснабжения жителей Ленинского и Дзержинского районов Перми. Работы являются частью комплекса мероприятий в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов.
Автомобилистам советуют планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Опубликовано: 08.06.2022 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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