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← Пермьстат: за год число безработных в Пермском крае снизилось в два раза
В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Крисанова →
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01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
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В Перми будет временно закрыто движение транспорта по улице Крисанова
Власти Прикамья собираются проиндексировать меры соцподдержки и стипендии
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Пермьстат: за год число безработных в Пермском крае снизилось в два раза
Губернатор поддержал комплексный план развития Осинского городского округа
С сентября при пермских вузах начнут работу профильные школы для старшеклассников
На переходе «Стахановская-Чкалова» появилась выделенная полоса для общественного транспорта
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