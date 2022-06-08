Непогода принесла разрушения
Поврежден кузов, крыша, выбито стекло, на внедорожник упало дерево на Крупской, 41 в Перми. Ремонт машины обойдётся в копеечку, но хорошо, что закончилось именно так.
Как отмечают местные жители, дерево упало прямо на пешеходную зону там, где ходят люди, благо, что никто не пострадал. На данный момент рабочие занимаются ликвидацией последствий, распиливают и убирают дерево.
Вырвало ствол дерева вместе с корнями сильным порывом ветра. Ликвидируют ЧП сотрудники управляющей компании. В этом дворе Оксана Светлакова ходит каждый день с ребенком в детский сад, после увиденного теперь будет искать другой маршрут.
Оксана Светлакова: "На пешеходов, на детей, которые тут на самокатах, на велосипедах катаются во дворах, поэтому опасно, страшно. Оглянитесь вокруг половина деревьев такие".
Непогода принесла разрушения в краевую столицу. Порывы ветра достигали 25-26 метров в секунду. На территории детского сада «Почемучка» поваленная ветром часть березы упала на провода.А вот что публиковали очевидцы в социальных сетях: где-то сдуло забор на стройке, на многоквартирном доме повреждена крыша, разрушены дворовые арт-объекты и множество поваленных деревьев, они перекрывают и проезжую часть, и пешеходные зоны. Есть официальная статистика от городской единой диспетчерской службы.Вячеслав Кац, директор МКУ ЕДДС г. Перми: "Поступило 14 сообщений из различных районов города, это Мотовилиха, Орджоникидзевский район, Свердловский район. Все примерно одного характера сообщения - это поваленные деревья, поврежденные во дворах, есть поврежденные легковые автомобили и падение веток на линии электропередач".
В Пермском крае от непогоды пострадали Чердынский, Верещагинский, Ильинский, Оханский, Лысьвенский, Краснокамский, Березниковский, Нытвенский, Березовский, Очерский городские округа. Там из-за непогоды произошли перебои с подачей электричества. Свет пропал почти в 2 тысячах домов и в одной школе. Александр Мошкин, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В результате порывов в 50 населенных пунктах Пермского края зафиксированы нарушения электроснабжения с населением более 5 тысяч человек и в двух населенных пунктах произошло падение деревьев. По предварительной информации, пострадавших нет".
Штормовое предупреждение сохраняется на ночь, возможен сильный дождь, порывы ветра более 20 метров в секунду и даже град. Между тем, как прогнозируют синоптики, осадки продолжатся на протяжении всей недели и могут вылиться в дождевые паводки.
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