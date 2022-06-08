Шквалистый ветер и дожди возможны в Прикамье и сегодня днем, предупреждают в МЧС. Существует опасность местных паводков. А вот ураганы уже успели засыпать город обломками деревьев и крыш. Где-то попадали строительные заборы, повреждены машины. Сводка разрушений еще не готова, да она и не может быть закрыта, пока наблюдается разгул стихии.Поврежден кузов, крыша, выбито стекло, на внедорожник упало дерево на Крупской, 41 в Перми. Ремонт машины обойдётся в копеечку, но хорошо, что закончилось именно так.Как отмечают местные жители, дерево упало прямо на пешеходную зону там, где ходят люди, благо, что никто не пострадал. На данный момент рабочие занимаются ликвидацией последствий, распиливают и убирают дерево.Вырвало ствол дерева вместе с корнями сильным порывом ветра. Ликвидируют ЧП сотрудники управляющей компании. В этом дворе Оксана Светлакова ходит каждый день с ребенком в детский сад, после увиденного теперь будет искать другой маршрут.Оксана Светлакова: "На пешеходов, на детей, которые тут на самокатах, на велосипедах катаются во дворах, поэтому опасно, страшно. Оглянитесь вокруг половина деревьев такие".Непогода принесла разрушения в краевую столицу. Порывы ветра достигали 25-26 метров в секунду. На территории детского сада «Почемучка» поваленная ветром часть березы упала на провода.А вот что публиковали очевидцы в социальных сетях: где-то сдуло забор на стройке, на многоквартирном доме повреждена крыша, разрушены дворовые арт-объекты и множество поваленных деревьев, они перекрывают и проезжую часть, и пешеходные зоны. Есть официальная статистика от городской единой диспетчерской службы.Вячеслав Кац, директор МКУ ЕДДС г. Перми: "Поступило 14 сообщений из различных районов города, это Мотовилиха, Орджоникидзевский район, Свердловский район. Все примерно одного характера сообщения - это поваленные деревья, поврежденные во дворах, есть поврежденные легковые автомобили и падение веток на линии электропередач".В Пермском крае от непогоды пострадали Чердынский, Верещагинский, Ильинский, Оханский, Лысьвенский, Краснокамский, Березниковский, Нытвенский, Березовский, Очерский городские округа. Там из-за непогоды произошли перебои с подачей электричества. Свет пропал почти в 2 тысячах домов и в одной школе. Александр Мошкин, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В результате порывов в 50 населенных пунктах Пермского края зафиксированы нарушения электроснабжения с населением более 5 тысяч человек и в двух населенных пунктах произошло падение деревьев. По предварительной информации, пострадавших нет".Штормовое предупреждение сохраняется на ночь, возможен сильный дождь, порывы ветра более 20 метров в секунду и даже град. Между тем, как прогнозируют синоптики, осадки продолжатся на протяжении всей недели и могут вылиться в дождевые паводки.