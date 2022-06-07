С сентября при пермских вузах начнут работу профильные школы для старшеклассников
Всего с сентября при вузах региона начнут работу три профильные школы для учащихся 10-11 классов. На базе ПНИПУ откроется Политехническая школа, где будет два специализированных класса по 25 человек: физико-математический и инженерный. В школе при ПГНИУ будет три профиля: физико-математический, химико-биологический и историко-географический.
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