Губернатор поддержал комплексный план развития Осинского городского округа

Власти Осинского городского округа успешно защитили свой план комплексного развития территории. Такую процедуру сейчас проходят все муниципалитеты Прикамья. И у многих планы уже начали воплощаться в жизнь. Оса не исключение. Ярмарочная площадь в Осе по-настоящему народный проект. Как всё должно быть, придумали учащиеся 2-й школы. Идею поддержали жители. Сегодня здесь уже идут подготовительные работы.Ольга Фортова, заместитель директора по воспитательной работе школы №2: "Это будет спортивная часть этой площади, большая современная хоккейная коробка, две волейбольные площадки и площадка для фитнеса под открытым небом и кабинки для переодевания".Преображение общественного пространства ведётся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Ещё одна площадь в Осе — Комсомольская – тоже результат активной позиции людей, а именно ТОС «Машиностроитель» и такого механизма как инициативное бюджетирование. Причем улучшения на том, что уже есть, не заканчиваются.Татьяна Горячёва, активист ТОС «Машиностроитель»: "Летний театр у нас будет тут, а ещё у нас будет небольшой навес для настольных игр".Также важной частью развития территории является создание условий для дополнительного образования. Этой осенью в Осе свои двери откроет новый корпус детской школы искусств.Основной акцент нового корпуса будет сделан на художественном отделении. В просторном помещении с большими окнами будут заниматься те, кто будут творить красками.Всё это составляющие комплексного плана развития Осинского городского округа. Соответствующий документ был рассмотрен на системном часе губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы с вами во время выездов видели, какие достижения есть. Не просто так Оса стала одним из шести городов Пермского края, которые признаны комфортными для проживания в рамках рейтинга Минстроя РФ, Дом.РФ, но если посмотреть, что говорят люди, то есть вопросы, связанные с изношенностью социальной и инженерной инфраструктуры, вопросы улучшения жилищных условий".Глава региона поддержал представленный ему план и поручил профильным ведомствам подключиться к совместной работе и обратить внимание на вопросы берегоукрепления, водоснабжения и сферу здравоохранения – в округе есть потребность в строительстве детской поликлиники.Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Когда мы формировали эту комплексную программу, расставляли приоритеты, этому предшествовал опрос населения. Мы привлекали экспертов и определили, чего же хотят сами жители. В результате были определены сильные и слабые стороны территорий, основные потребности в каждой сфере".Спортивный комплекс на Ярмарочной площади появится уже в этом году. В следующем - трибуна, сцена с подиумом и арт-объект, а также детские и спортивные зоны, места для отдыха.