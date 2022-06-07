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С сентября при пермских вузах начнут работу профильные школы для старшеклассников →
На переходе «Стахановская-Чкалова» появилась выделенная полоса для общественного транспорта
Выделенная полоса позволит повысить точность соблюдения расписания маршрутами №11, №13, №27 и №62 и увеличить скорость сообщения.
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