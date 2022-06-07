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В Перми по нацпроекту начали ремонтировать улицу Куйбышева
Всего в 2022 году в Перми по нацпроекту планируется отремонтировать 18 объектов общей площадью 247 тысяч кв. метров. Работы идут на 13 объектах в разных районах города, включая дорожные участки, запланированные к ремонту в 2023 году.
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