Чусовская школа искусств получила новые музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты по нацпроекту. В школы искусств пришло обновление. Роза Иваненко преподает уже 55 лет. Когда последний раз обновляли инструменты, сейчас уже не вспомнит. А тут сразу пришло пять новых баянов — все, что нужно для полноценного ансамбля.Роза Иваненко, преподаватель по классу баяна: "Для меня это хорошо, что приобрели эти пять баянов, они, во-первых, и в ансамбле можно играть, ансамблевые игры. Новые — есть новые, это лучше, чем старые!" В Чусовской школе искусств конец учебного года стал настоящим праздником. Благодаря национальному проекту «Культура», было выделено почти шесть с половиной миллионов рублей, на которые приобрели 19 новых музыкальных инструментов: аккордеон, 5 баянов, 5 гитар, 6 домр, 2 пианино. Полностью обновили звуковое оборудование, а в кабинетах музыкальной литературы и сольфеджио появились цифровые доски.Ольга Рябова, директор детской школы искусств им. семьи Балабан: "Детям, в общем-то, очень интересно и разнообразный материал, и такая вот наглядность в таком крупном плане. Музыкальные угадайки, фрагменты фильмов, презентации, все можно делать". Обновляется в школе не только оборудование, в ближайшее время здесь должны уложить новый асфальт на прилегающей территории. На будущий год запланирован ремонт кровли.В Вернекалинском ДК ремонт уже сейчас идет полным ходом. Начали с монтажа отопления в зрительном зале. В первоначальном проекте это помещение оставалось холодным. Теперь можно не думать о том, как согреться, придя в культурный центр.Надежда Кузнецова, учитель Верхнекалинской школы: "Хотелось бы прийти в зал, во-первых, теплый, чтобы было отопление, чтобы мы могли снять верхнюю одежду, чтобы нам было еще комфортней".По показателям, Верхнекалинский ДК один из лучших в округе, здесь постоянно базируются 19 различных объединений. А вот крыша текла последние несколько лет, так что тазики приходилось подставлять. Теперь благодаря федеральному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», и эта проблема будет решена.Дмитрий Акинфиев, начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Чусовского городского округа: "В рамках нацпроекта выиграно 20,6 миллионов рублей федеральных, краевых и средств местного бюджета. В первую очередь будем ремонтировать кровлю, фасад, заменим все оконные конструкции, отмостка и ремонт системы отопления".Кроме ДК в Вехнем Калино при поддержке Министерства культуры Пермского края в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют также клубы в поселке Марковский и Усть-Кишерти. А Чусовскую школу искусств в ближайшее время ждет еще одно пополнение — 4 аккордеона, 2 кларнета и 2 флейты.