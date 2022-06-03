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В Перми открылся экофестиваль "Природа города"
На главной площадке фестиваля, расположенной на эспланаде, организаторы подготовили около 20 интерактивных площадок. Например, на одной из площадок жители и гости города смогут узнать, чем они дышат, увидеть под микроскопом микроорганизмы. Самая массовая по числу участников экопрактика - сборка скворечников для птиц и домиков для насекомых. Каждому желающему для сборки выдаются заготовки и инструмент.Те, кому мало в жизни творчества, могут взять в руки мел и ощутить себя в роли художника, нарисовав растение или птицу.Экологический фестиваль - это история не только про творчество и развлечения, но и про популяризацию науки. В рамках фестиваля стартовали первые лекции. И это только начало. Завтра фестиваль продолжится в течение всего дня.
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