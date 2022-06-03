В Перми разваливается аварийный дом на ул. Куйбышева

В Перми на ул. Куйбышева разваливается очередной дом. В свое время собственники требовали для него капитальный ремонт и даже выиграли суд, но власти добились признания дома аварийным. По странной арифметике, до расселения людей должно пройти 4 года.Большой кусок штукатурки отвалился с потолка, когда дочь-инвалид Ольги Никоновой лежала на кровати. Девочку не задело чудом.Ольга Никонова, жительница дома по ул. Куйбышева 143: "У нас очень большие трещины. Каждый год нас заливает".Каждый год делают ремонт, но это не помогает - потолок валится вновь. Те же проблемы в других квартирах в доме по ул. Куйбышева, 143.Пятиэтажный многоквартирный дом буквально трещит по швам - дыры на потолке в коридоре, плесень, во всех квартирах ощущают тряску от проезжающих мимо машин и трамваев. Как признаются жильцы, находится в доме страшно.Дом построили в 1957 году. Первоначально это было общежитие завода "Инкар". После его перевели в муниципальную собственность. Люди приватизировали квартиры в 2006 году. В 2009 году дом получил статус многоквартирного. За все время капитального ремонта ни разу не было. По словам жильцов, привести дом в порядок хотели еще в 2017 году. Тогда собственники в суде добились капитального ремонта за счет города. Но власти в течение двух лет оспаривали решение, а в 2019 году признали дом аварийным. В таком состоянии он простоял 3 года, и еще должен простоять не менее 2 лет. Под расселение попадет только после 2024 года. Людям предлагают переехать в маневренное жилье. По словам Ольги Никоновой, в доме живет около полутысячи человек. Все они до момента переселения остаются без нормальной крыши над головой. Считает, что многие не захотят переселяться в маневренный дом. Остается надеяться, что здание выдержит до переселения.