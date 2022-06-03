Фестиваль "Горки": узнай Пермь с новой стороны!

В Перми стартовал традиционный фестиваль "Горки" - это пешие экскурсии, участникам которых историю рассказывают прямо на улице. Восемь маршрутов по всему городу. Как говорят организаторы, и дети и взрослые смогут по-новому увидеть знакомую дорогу. Экскурсовод обращает внимание на деревья и кустарники, рассказывает историю домов и объясняет особенности архитектуры. Участникам выдают планшеты и ручки, чтобы по ходу можно было записывать интересную и полезную информацию.
В роли экскурсоводов - специалисты из разных сфер: историки, архитекторы, фотографы и садовники. С 10 июня начнутся экскурсии по музеям-участникам фестиваля. Дети смогут изучить сокровища Перми, пройдя с путеводителем по увлекательным маршрутам.
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