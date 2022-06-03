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Гидравлические испытания тепловых сетей продолжаются
Жёлтым цветом выделены места, где энергетики продолжают профилактику – речь идет о правобережной территории города, Мотовилихинском районе и микрорайоне Владимирский.
Красным обозначены места, где проверка начнётся уже в понедельник. Здесь опрессовки коснутся жителей Балатово и Нагорного, центра Перми, а именно домов, расположенных на улицах Полины Осипенко, Сибирской, Газеты «Звезда».
В Пермском филиале «Т Плюс» напоминают, что ежегодные гидравлические испытания необходимы для того, чтобы проверить коммуникации на прочность, надежно подавать тепло и горячую воду в зимнее время.
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