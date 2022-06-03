«Все стили в силе». В Перми стартует Всероссийский танцевальный фестиваль

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← В Перми возле главных клумб установлено видеонаблюдение
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25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
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Исторический детектив: кому принадлежал найденный в центре Перми клад?
ЭКОФЕСТ «Природа города»: где в Перми дышать легко?
В Пермском крае увеличился размер прожиточного минимума
Главы Перми и Тюмени подписали соглашение о сотрудничестве между городами
В Перми возобновляют «Выходные на набережной»
Движение по Камской ГЭС будет ограничено до 31 августа
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