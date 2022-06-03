Водолазы приступили к обследованию дна на пермских пляжах

На пермских пляжах водолазы приступили к обследованию дна. Цель - предупредить любую опасность, будь то коварный рельеф или просто мусор. Официальных мест летнего отдыха у воды в этом году будет четыре - в Новых Лядах, в районе железнодорожной станции КамГЭС, около Мотовилихинского пруда и на пляже у Коммунального моста.Как парашютисты готовятся к прыжку, так и водолазы проверяют своё оборудование. По-другому нельзя, потому что при погружении на глубину всё должно работать, как часы.Иван Михалев, водолаз: "Абсолютно всё надо проверить, чтобы ничего нигде не травило, чтобы воздух грамотно поступал, целостность".Поэтому торопиться не надо, говорят специалисты, помогая экипироваться своему коллеге. Запас кислорода примерно на час - полтора. Костюм замёрзнуть не даст, в таком будет комфортно и при температуре воды в три градуса выше ноля.Рации не используют, есть страховочный трос, с его помощью которого происходит общение тех, кто остаётся на берегу, с теми, кто находится под водой. Приём отработанный. Это не учения и не тренировки - водолазы пермской городской службы спасения обследуют акватории у официальных мест летнего отдыха у воды. В этом году их будет четыре - в Новых Лядах, в районе железнодорожной станции КамГЭС, около Мотовилихинского пруда и на пляже у Коммунального моста.Олег Лобанов, директор Пермской городской службы спасения: "Цель этого обследования - посмотреть рельефность дна, посмотреть на наличие каких-то опасных предметов, мелкие предметы, конечно, спасатели достают, которые достать невозможно, валуны или камни, они прописывают их и указывают на карте".Уже проверили три места. На удивление чисто, говорят водолазы. Конечно, попадаются бутылки и прочий мелкий мусор, но немного.Стараемся уносить мусор с собой, если таковой имеется, говорят отдыхающие. На пляже их достаточно много, а вот в реку заходят немногие.Спасатели и администрация обращают внимание на то, что речь идёт о местах летнего отдыха у воды - так как регулярно специалисты не рекомендуют купаться. Как показывает практика, пермяков это не останавливает, поэтому заранее проверяют дно, а с открытием сезона начнут работать спасательные посты.