В Перми возле главных клумб установлено видеонаблюдение

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В этом году общая площадь цветников в Перми составит 21 тысячу кв метров. Город украсят петуньи, бегонии, сальвии, кохии и георгины, агератумы. Завершить высадку цветочных культур планируется к Дню города. Но контроль за главными городскими клумбами ведется уже сейчас.
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