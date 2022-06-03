Исторический детектив: кому принадлежал найденный в центре Перми клад?

В центре Перми археологи нашли клад серебряных монет. Примерно 130 экземпляров были спрятаны под ложным полом погреба. Деньги датируются периодом новой экономической политики большевиков, 20-ми годами прошлого века. Хозяин скорее всего спрятал клад не просто так. Монотонная работа длится уже не первый час. С каждой монеты сначала надо убрать грязь. После станет виден номинал и год выпуска. Тут же всё сортируется и заносится в специальный список. Один из самых ранних экземпляров в этом кладе. Один рубль чистого серебра. 1921 год. Больше ста лет эта монета пролежала в земле и только сейчас увидела свет и вновь попала в руки человеку.Екатерина Струкова, научный сотрудник ООО «Экспедиция»: "Датировка их от 1921 года — один рубль есть номинал монет. До самое позднее — 1927 год — это один полтинник".Археологи расчищали засыпанный погреб в углу раскопа. Когда дошли до деревянного пола, тот отозвался под лопатой гулким звуком, как будто под ним пустота. Так и оказалось — настил двойной. Под снятыми досками и нашли развал монет.Екатерина Струкова, научный сотрудник ООО «Экспедиция»: "Скорее всего, это было завернуто, здесь есть остатки — это или газета или бумага, то есть прокладывали стопки".Клад еще извлекают, а учёные уже раскручивают исторический детектив. Рядом с погребом — фундамент большого дома. В культурном слое начала двадцатого века — следы легкой постройки. Исследователи уверены, что это была лавка. Есть даже архивные планы того, как она могла выглядеть. Геннадий Воженников, архитектор-реставратор: "Лавку пристроили прямо на грунт. Для нас сейчас это не совсем характерно, но в то время это было нормально".Человек или семья, сделавшие клад — вели торговлю в годы НЭПа. Тогда большевики разрешили работать частому бизнесу. Новую экономическую политику официально свернули в 1931-м. Но предпринимателей начали "кошмарить" задолго до этого. Очевидно, лавочник спрятал свои накопления, ожидая скорого ареста. Игорь Козмирчук, археолог, директор ООО «Экспедиция»: "Нелегкое было время. По всей стране, не только в Перми, по всей стране. Я такие клады не первый раз нахожу".За деньгами лавочник так и не вернулся. Примерно 130 монет извлекли археологи из-под фальшивого пола. По самым приблизительным подсчетам, в конце двадцатых эта сумма была эквивалентна сегодняшним ста тысячам рублей. После реставрации клад станет музейным экспонатом.