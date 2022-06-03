ЭКОФЕСТ «Природа города»: где в Перми дышать легко?

Где в Перми дышать легко? Это проверили участники экоквеста городского фестиваля "Природа города" с помощью мобильной лаборатории. Фестиваль в Перми откроется 3 июня, а результаты замеров были известны уже накануне.Чем воздух у обочины дороги отличается от атмосферы в центре парка Миндовского, юный эколог Александр Климанский узнает на приборах передвижной лаборатории. Юноша — один из участников экоквеста городского фестиваля «Природа города».Александр Климанский, учащийся пермской школы №132: "Здесь воздух почти нисколько не загрязнен. Сейчас мы записали показатели из центра парка. После чего замерим показания загрязнения воздуха на краю парка около дороги".Впервые на экоквесте принимают участие сразу две передвижные лаборатории. Воздух у дороги по улице Мира проверяют сотрудники «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». В центре парка — «Сибур-Химпрома».Для объективности исследований обе лаборатории берут пробы в одно время. Для того чтобы результат был максимально точным, выхлопная труба машин отодвинута как можно дальше от измерительных приборов.Внутри каждой лаборатории — метеостанция, оснащенная датчиками температуры, влажности, скорости ветра. А также измерительная техника. Инженер-химик Наталья Черепанова в режиме реального времени показывает количество примесей в воздухе.Наталья Черепанова, инженер химик центральной заводской лаборатории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Когда будет поток машин, мы это сразу на газоанализаторе будем видеть. Пошло вверх значение, значит, наверняка, пошёл поток после светофора".Мероприятие собрало около двух сотен человек — больше 30 команд школьников, студентов и обычных пермских семей. Победители экоквеста получили памятные подарки от партнеров, а также звание знатоков экологии города.Валентина Буравлёва, организатор эко-квеста фестиваля «Природа города»: "Это то, что мы не узнаем на уроках биологии. Это уже само по себе воспитывает и привлекает к тому, чтобы задуматься об экологии города, об охране природы".Заборы воздуха нефтяники проводят ежеквартально в Индустриальном районе Перми и на границе своей санитарно-защитной зоны. Заботу к экологии они прививают всем желающим — вступить в ряды общественного контроля может каждый.Вячеслав Кузнецов, главный эколог ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Последний замер мы делали у ДК Гагарина. Последний замер был здесь же в Парке Миндовского. Любой из желающих жителей Перми может участвовать".Что касается результатов лабораторных исследований на экоквесте, воздух в саду Миндовского оказались в разы чище показателей у оживленной дороги. Повод больше времени проводить в парке.