Малые дела каждого - залог развития города. В Перми их оценили на межвузовской панельной дискуссии, которая так и называется - «Малые дела — реальный вклад в развитие города». Лада Аликина, студент Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, участница панельной дискуссии «Малые дела — реальный вклад в развитие города»: "Деревья должны быть и хвойными, которые здесь отсутствуют, чтобы и в зимнее время облик сквера так же был эстетичен". Лада живет неподалеку, так что проект реконструкции сквера рядом с пятой пермской поликлиникой совершенно логично стал темой курсовой работы в академии. Большую часть зеленых насаждений девушка предлагает оставить, а вот над дорожками и клумбами еще предстоит поработать.Лада Аликина, студент Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, участница панельной дискуссии «Малые дела — реальный вклад в развитие города»: "Мне хотелось создать какое-то позитивное настроение, ведь люди приходят сюда в больницу, а значит, настроение нужно поднять". Свой доклад с предложениями по реконструкции Лада представляет на межвузовской панельной дискуссии «Малые дела — реальный вклад в развитие города». Организатором выступила Пермская городская дума. На форуме работает три секции, условное разделение - волонтерство, история, экология.Всего в панельной дискуссии около 30 докладчиков и каждый доклад — это уже работающий или готовый к реализации проект. Так что недостатка в новых идеях сегодня нет.В дискуссии принимают участие представители 13 пермских вузов, а в качестве экспертов — общественники, депутаты Пермской городской думы, представители Молодежного парламента Перми. Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы: "Это не просто какая-то теория, это не просто какие-то фантазии, это реальные проекты, которые при должной проработке, реальной докрутке, совершенно точно могут выльются в те самые малые дела, из которых складывается одно большое дело". По статистике, сегодня треть населения Перми это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. И как показывает практика, сегодня это самые креативные жители города, к чьему мнению готовы прислушаться.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Молодежь города Перми — это не завтра наше, а уже сегодняшний день наш. И конечно же, нас очень волнует и интересует, как вы понимаете, как должен меняться город, что немаловажно делать в городе, на что надо обращать большее внимание".По итогам работы эксперты выбирают лучших. В своей секции Лада оказалась победителем. И незаметный доселе сквер теперь точно попал в поле зрения городских властей, к тому же проект реконструкции уже почти готов.