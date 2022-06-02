Отряды мэра приступили к работе

Отряды мэра в Перми сегодня доложили о готовности. Первая смена приступила к работе, организована она по шести направлениям.Отряды мэра стартуют с фотосессии с главой города. Алексея Дёмкина ребята еще нескоро отпустят.Но в начале — официальная часть. Командиры отрядов мэра первой смены докладывают о готовности. Они приступят к выполнению своих задач сразу же после построения.Алексей Дёмкин, глава Перми: "По той энергетике, которую дарят ребята, как они делают отчеты перед началом новой трудовой смены, я понимаю, что это серьезная опора нашего города". В этом году отряды мэра сформированы по шести направлениям. Культурный дежурный — работа на городских праздниках. Эко дежурный — благоустройство и озеленение. Книжный фонд - помощь библиотекам. Названия «Корпус спасателей» и «Вожатый» — говорят сами за себя. И наконец, участники направления «Медиаиндустрия» будут рассказывать пермякам обо всем этом. Всеми оргвопросами занимается муниципальный Дворец молодежи.Екатерина Бокова, генеральный директор «Дворца молодежи» г. Перми: "Проект рассчитан на ребят в возрасте от 14 до 25 лет. Есть некоторый бонус финансовый. 1600 рублей получают ребята на руки, все налоги выплачивает учреждение". Некоторым совсем повезло. Ребята из отряда вожатых «Мыс доброй надежды» будут трудиться в родной 101-й школе.Света Пирожникова и Диана Чуйкова, участницы отряда мэра «Мыс доброй надежды»: "Нам придётся дарить радость. Не придется, мы сами хотим. Мы будем дарить радость, возможность и хорошее настроение".Рабочий день у всех — нормированный. 3 часа и обязательное питание. Как стать участником проекта этим летом, расскажут на официальном сайте и группе ВКонтакте пермского Дворца молодежи.В течение всех четырех смен в отрядах мэра побывает примерно тысяча человек. Это традиционное количество, повторяющееся из года в год. Но на этот раз может быть поставлен рекорд. Говорят, сформировалась очередь из желающих.