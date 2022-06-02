"Регионы России": секрет - в разнообразии

В Перми заработала ярмарка "Регионы России". Судя по опросам горожан и гостей города, одна из самых популярных. Как говорят организаторы - секрет в разнообразии. Маргарита Кораблева удивляется правильно подобранной линзе. Зрение ей бесплатно проверили прямо на выставке-продаже «Регионы России» и тут же изготовили очки. Светлана Моисеева: "У нас бесплатная проверка зрения, своя мастерская. Изготовим любые очки от 15 минут - бифокальные и прогрессивные, а также затонируем по желанию клиента верх темнее, низ светлее. Есть готовая оптика и солнечные очки на любой вкус и кошелек".Торговые ряды к лету пополнились разнообразием одежды для всей семьи. Ветровки, мужские рубашки, футболки и брюки, а тут яркие комплекты для детей. Женской одежды тут тоже предостаточно.По соседству мужские летние кепки, кокетливые шляпки и панамы с узорами. Последние можно обыграть яркими аксессуарами - авторскими бусами или стильными брошками. Есть сумки, летние рюкзачки и даже плетеные корзины. За соседним прилавком все из белорусского льна.Хозяйкам придутся кстати умные товары - салфетки для легкой уборки дома, не скользящие коврики.В помощь садоводам - японский секатор, который не придется точить порядка 7 лет. Справится с любой веткой и не только. "Режет диаметр спокойно 2,5 см, причем можно использовать не только для сада, но и в строительных работах", - рассказывают продавцы.Продуктовый сектор представлен дарами Тихого океана, белорусскими колбасами и салом, адыгейским сыром. Здесь же можно посмотреть, как выжимается масло, и приобрести его, например, из грецкого ореха или черного тмина. Азовская кондитерская фабрика привезла пермякам халву, мармелад, рахат-лукум и новинку - чурчхелу. Где находится прилавок со специями, можно понять по ароматному запаху. Это касается и высокогорного свежего чая.Ярмарочные ряды продолжаются и на улице. Здесь можно найти все для посадок - плодово-ягодные деревья и кустарники, а также многообразие цветов.В этот раз «Регионы России» разместились в крытом павильоне на улице возле Пермской ярмарки. Оценить ассортимент можно до конца недели.