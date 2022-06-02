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Игры, танцы и пенная вечеринка: в Перми отпраздновали День защиты детей
Основные активности сосредоточились в так называемой «зелёной зоне», если проще – возле Речного вокзала. Традиционно на подобных мероприятиях есть мастер-классы. В День защиты детей их тоже хватало.
Ещё одна площадка - здесь надо построить башню. Всего 1 июня в Перми было организовано более трех десятков праздничных событий. Так совпало, что 1 июня традиционно это открытие детских площадок. В этом году аж 15 тысяч ребят на них будут ходить, и это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Стоит отметить, что везде было многолюдно.
В Парке имени Чехова тоже праздничная программа, концерт. Дети забрались на фонтан и купаются, погода позволяет. Так же как и на набережной, здесь полно различных площадок, можно порисовать мелками, поучаствовать в битве подушками и потанцевать. Развлечения для всех возрастов.
Светлана Ефимова: "Мы пришли с летней площадкой от школы №37, два корпуса, четыре отряда. Кто рисует, кто-то бегает, кто-то поёт, танцует, здесь мы в парке все вместе". Вернемся на левый берег Камы, где проходило финальное событие дня – праздничная игровая программа «Детское время». Без концертной площадки здесь тоже не обошлось, а ещё можно было поучаствовать в турнире по перетягиванию каната.
И финал - пенное шоу и танцевальный флешмоб. Дети отрываются на полную, родители следят в оба.
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