Игры, танцы и пенная вечеринка: в Перми отпраздновали День защиты детей

До вечера в Перми отмечали накануне День защиты детей. Праздничные площадки открылись в разных частях города, а завершилось все на набережной пенной вечеринкой и танцевальным флешмобом.Весь день в краевой столице проходили различные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.Основные активности сосредоточились в так называемой «зелёной зоне», если проще – возле Речного вокзала. Традиционно на подобных мероприятиях есть мастер-классы. В День защиты детей их тоже хватало.Ещё одна площадка - здесь надо построить башню. Всего 1 июня в Перми было организовано более трех десятков праздничных событий. Так совпало, что 1 июня традиционно это открытие детских площадок. В этом году аж 15 тысяч ребят на них будут ходить, и это почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.Стоит отметить, что везде было многолюдно.В Парке имени Чехова тоже праздничная программа, концерт. Дети забрались на фонтан и купаются, погода позволяет. Так же как и на набережной, здесь полно различных площадок, можно порисовать мелками, поучаствовать в битве подушками и потанцевать. Развлечения для всех возрастов.Светлана Ефимова: "Мы пришли с летней площадкой от школы №37, два корпуса, четыре отряда. Кто рисует, кто-то бегает, кто-то поёт, танцует, здесь мы в парке все вместе". Вернемся на левый берег Камы, где проходило финальное событие дня – праздничная игровая программа «Детское время». Без концертной площадки здесь тоже не обошлось, а ещё можно было поучаствовать в турнире по перетягиванию каната.И финал - пенное шоу и танцевальный флешмоб. Дети отрываются на полную, родители следят в оба.