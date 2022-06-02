← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2022
Игры, танцы и пенная вечеринка: в Перми отпраздновали День защиты детей →
В результате ДТП на железнодорожном переезде в Чусовом пострадало пять человек
Проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути, задержано движение одного грузового поезда. На место происшествия выехал восстановительный поезд. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2022
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