На заседании Совета по предпринимательству обсудили перспективы уникальных предприятий Прикамья

О перспективах работы уникальных прикамских предприятий речь шла на заседании Совета по предпринимательству. Для большей эффективности от них ждут вхождения в промкооперацию инновационных разработок и программ импортозамещения.Полный цикл производства шарового крана «Дист». Из сырья получаются готовые изделия. Цикл изготовления детали занимает в среднем 5 секунд. Только в штамповочном цехе единовременно эксплуатируются 10 линий.Александр Воронков, главный инженер ООО ПКФ фирма «Дист»: "Линии автоматические, требуют присутствия двух операторов, работаем в круглосуточном режиме". Коммерческая фирма «Дист», чьё производство находится в микрорайоне Новые Ляды - ведущий в России поставщик инженерной сантехники - латунных счётчиков воды, шаровых кранов и фитингов.На выходе получается шаровой кран, который используется в системе водоснабжения, такой есть в каждой квартире. За сутки их производят до 5 тысяч.Сейчас на предприятии трудятся порядка 200 человек. Большая часть как раз жители Новых Лядов. Штат, кстати, планируют увеличивать, так как есть желание выходить на рынок сбыта крупных застройщиков и сетевых компаний. Продукцию фирмы хорошо знают как в России, так и в странах СНГ. Игорь Ёлтышев, заместитель директора по развитию ООО ПКФ «Дист»: "Планируем наращивать производственные мощности и выпускать в среднем до полумиллиона шаровых кранов в месяц". О перспективах и проблемах работы уникальных предприятий Прикамья шла речь на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. По словам главы региона Дмитрия Махонина, в ходе диалога власти и бизнеса уже есть конкретные результаты - многие компании становятся участниками промкооперации, разрабатывают инновационную продукцию и переходят на импортозамещение. В текущем году принят и ряд послаблений для бизнеса, в частности, мораторий (запрет) на проведение контрольно-надзорных проверок. Павел Новосёлов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае: "Он распространяется не только на субъекты малого и среднего предпринимательства, но и вообще на все предприятия. И крайне ограничен перечень возможных случаев, когда может быть назначена проверка".Другой важной темой совета стал выбор и присвоение статуса приоритетных шести инвестиционным проектам, которые будут реализованы в ближайшие годы при поддержке правительства Прикамья. В их числе уникальное производство каркасной сетки в Краснокамске, всесезонный спортивно-туристический комплекс «Новая Губаха». Общий объём инвестиций от реализации всех шести проектов составит более 5 млрд рублей.