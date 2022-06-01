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← Кондиционеры обязательны. Городской транспорт Перми переходит на летний режим
На заседании Совета по предпринимательству обсудили перспективы уникальных предприятий Прикамья →
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01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
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26.04.2022 в 11:29
01.06.2022 в 08:44
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27.04.2022 в 08:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.06.2022
В Ботаническом саду университета открылся Восточный сад
Владимир Колокольцев наградил подростков, совершивших героические поступки
В Чернушке произошел пожар в многоквартирном доме
В Перми стартовало Первенство МЧС по пожарно-спасательному спорту
1 июня в Перми начинают работу летние детские площадки
В Перми к юбилею города изготовили многослойные раскраски из дерева
В Краснокамске задержана подозреваемая в карманных кражах
Возобновила работу электричка между микрорайонами Гайва и Лёвшино
В Пермском крае отменяются все антиковидные ограничения
"Боюсь, но еду". В поселке Юго-Камский разрушается мост
На заседании Совета по предпринимательству обсудили перспективы уникальных предприятий Прикамья
Как на картине Шишкина. В Гайнском округе заметили медвежье семейство
Кондиционеры обязательны. Городской транспорт Перми переходит на летний режим
Глава Перми встретился с директорами предприятий города
Подрядчик восстановит отремонтированный фасад на Компросе до конца июня
Город готовят к зиме. В Перми обновят почти 60 километров теплосетей
Большая стройка: когда заработает новый Чусовской мост?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.05.2022
Хватило ненадолго... Отремонтированный на Компросе фасад пошёл трещинами
Это смерч? Необычное метеорологическое явление зафиксировано в Перми
В Мотовилихе открылись сразу две ярмарки
В Березниках после смертельного ДТП возбудили уголовное дело о халатности
Развитие Верещагинского округа обсудили на системном часе у губернатора
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Кондиционеры обязательны. Городской транспорт Перми переходит на летний режим
Глава Перми встретился с директорами предприятий города
Подрядчик восстановит отремонтированный фасад на Компросе до конца июня
Город готовят к зиме. В Перми обновят почти 60 километров теплосетей
Большая стройка: когда заработает новый Чусовской мост?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.05.2022
Хватило ненадолго... Отремонтированный на Компросе фасад пошёл трещинами
Это смерч? Необычное метеорологическое явление зафиксировано в Перми
В Мотовилихе открылись сразу две ярмарки
Пермь расцвела
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