← На заседании Совета по предпринимательству обсудили перспективы уникальных предприятий Прикамья
"Боюсь, но еду". В поселке Юго-Камский разрушается мост
Игорь Калашников: "Однозначно, мост точно может упасть, с каждым годом всё больше вымывает. Видите, плита висит".
Аварийное состояние моста зафиксировали ещё в 2020 году, подтверждением тому могут быть аншлаги и знаки, которые, судя по всему, просто принимаются к сведению. С тем, что написано на табличке, всё понятно - проезд закрыт. Но, тем не менее, преграда для автомобилистов - бревно - отодвинуто в сторону, так что проехать можно свободно.
Были бы в бюджете поселения деньги, говорят в местной администрации, вопрос бы, наверное, уже решили. Но цена вопроса - более двух миллионов рублей. Так что пока - только так.
Михаил Болотов, исполняющий полномочия главы Юго-Камского сельского поселения: "Периодически закрываем проезд, несмотря на то, что знаки установлены, механические препятствия здесь устанавливаем, но трактористы и автомобилисты, которые пользуются этой дорогой, они периодически убирают". В ситуацию вмешалась прокуратура. Результаты проверки показали, что существует реальная угроза разрушения конструкций. В итоге пришлось обращаться в суд.
Александра Грязева, помощник прокурора Пермского района: "Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены, в связи с чем будет проведён ремонт моста, а также для граждан будет организован объезд по дорогам местного значения Юго-Камского сельского поселения". Выход - просить помощи в администрации района. Заявку на финансовую поддержку в поселении оформили, по сути, всё упирается в сбор необходимых бумаг.
Игорь Варушкин, первый заместитель главы Пермского района: "Предварительно, у нас нет никаких возражений по предоставлению данных средств. Как только будет заявка доработана, весь пакет документов будет представлен".
На другом берегу - дома, предприятия и база отдыха. В администрации предлагают пока что пользоваться другими мостами - в посёлке они есть. Но, как показывает практика, делать это намерены далеко не все.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На заседании Совета по предпринимательству обсудили перспективы уникальных предприятий Прикамья
Как на картине Шишкина. В Гайнском округе заметили медвежье семейство
Кондиционеры обязательны. Городской транспорт Перми переходит на летний режим
Глава Перми встретился с директорами предприятий города
Подрядчик восстановит отремонтированный фасад на Компросе до конца июня
Город готовят к зиме. В Перми обновят почти 60 километров теплосетей
Большая стройка: когда заработает новый Чусовской мост?
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.05.2022
Хватило ненадолго... Отремонтированный на Компросе фасад пошёл трещинами
Это смерч? Необычное метеорологическое явление зафиксировано в Перми
Добавить комментарий: