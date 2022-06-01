"Боюсь, но еду". В поселке Юго-Камский разрушается мост

Ситуация опасна, но всем все равно. В прокуратуру Пермского района поступила жалоба на состояние моста через речку Юг в поселке Юго-Камский. Сооружение находится в аварийном состоянии, однако, ни власти, ни местные жители до вмешательства надзорного ведомства внимания на это не обращали. Почему?Природа делает своё дело. Постепенно мост через речку Юг приходит в негодность.Игорь Калашников: "Однозначно, мост точно может упасть, с каждым годом всё больше вымывает. Видите, плита висит".Аварийное состояние моста зафиксировали ещё в 2020 году, подтверждением тому могут быть аншлаги и знаки, которые, судя по всему, просто принимаются к сведению. С тем, что написано на табличке, всё понятно - проезд закрыт. Но, тем не менее, преграда для автомобилистов - бревно - отодвинуто в сторону, так что проехать можно свободно.Были бы в бюджете поселения деньги, говорят в местной администрации, вопрос бы, наверное, уже решили. Но цена вопроса - более двух миллионов рублей. Так что пока - только так.Михаил Болотов, исполняющий полномочия главы Юго-Камского сельского поселения: "Периодически закрываем проезд, несмотря на то, что знаки установлены, механические препятствия здесь устанавливаем, но трактористы и автомобилисты, которые пользуются этой дорогой, они периодически убирают". В ситуацию вмешалась прокуратура. Результаты проверки показали, что существует реальная угроза разрушения конструкций. В итоге пришлось обращаться в суд.Александра Грязева, помощник прокурора Пермского района: "Решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены, в связи с чем будет проведён ремонт моста, а также для граждан будет организован объезд по дорогам местного значения Юго-Камского сельского поселения". Выход - просить помощи в администрации района. Заявку на финансовую поддержку в поселении оформили, по сути, всё упирается в сбор необходимых бумаг.Игорь Варушкин, первый заместитель главы Пермского района: "Предварительно, у нас нет никаких возражений по предоставлению данных средств. Как только будет заявка доработана, весь пакет документов будет представлен".На другом берегу - дома, предприятия и база отдыха. В администрации предлагают пока что пользоваться другими мостами - в посёлке они есть. Но, как показывает практика, делать это намерены далеко не все.