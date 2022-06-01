Кондиционеры обязательны. Городской транспорт Перми переходит на летний режим

С 1 июня городской транспорт Перми переходит на летний режим. Контролеры «ГорТранса» будут проверять работу кондиционеров в пермских автобусах и трамваях. Кроме того транспорт перейдет на летнее расписание, но как сообщают в мэрии, на большинстве маршрутов количество автобусов не уменьшится.Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, весь городской общественный транспорт прошёл проверку работоспособности оборудования и генеральную уборку.В первую очередь проверяется работа климатических систем в общественном транспорте. На сегодняшний день ими оборудованы порядка 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львёнок».В департаменте пояснили, что работники контрольно-ревизорской службы в этом месяце начнут выходить на линию для проведения профилактических бесед с экипажами транспортных средств о необходимости включения кондиционеров при повышении температуры.Напомним, климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне автобуса +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.Кроме того, с 1 июня будет введено сезонное расписание. Оно меняется ежегодно в связи с летним снижением пассажиропотока. В этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не проводить корректировки на маршрутах №7, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28/29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 48, 49, 51, 60, 61, 75 и 78, а также на трамвае №2.При этом на маршрутах №65 и №77 добавляются графики в связи с началом «дачного» сезона и возросшей популярностью направлений. Также маршруте №39 перевозчик запустил автобус большего класса.На остальных автобусных и трамвайных маршрутах количество рейсов по будним и выходным дням будет скорректировано в зависимости от изменения пассажиропотока. Подробнее с расписанием нужного маршрута можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии.