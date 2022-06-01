Глава Перми встретился с директорами предприятий города

В краевой столице состоялось собрание директоров предприятий города с участием главы Перми Алексея Дёмкина. На встрече присутствовали руководители около 70 производств. Обсуждались вопросы взаимодействия в сложившихся экономических условиях, реализация приоритетных инвестиционных проектов, в том числе связанных с подготовкой города к 300-летнему юбилею. Со своей стороны представители предприятий рассказали о своей деятельности, а также об опыте взаимовыгодного сотрудничества с городскими властями.Светлана Рубцова, директор по маркетингу АО «Нью Граунд»: "Мы строим подземные части зданий и сооружений. Это прогрессивная технология, которая позволяет «расти» зданиям не только вверх, но и вниз. Таким образом нами был реализован проект, который называется ТЦ «Эспланада iMALL». Мы участвуем в ряде благотворительных проектов, помогаем церквям, футбольной команде «Амкар», и планируем также принять участие в подготовке города к 300-летию".В настоящее время представителями промышленного сектора и организациями крупного и среднего бизнеса реализуются 23 приоритетных инвестиционных проекта в отраслях промышленности, туризма и торговли с общим объемом вложенных средств больше 166 миллиардов рублей, что позволит создать более 3500 рабочих мест. В рамках концессионных соглашений планируется строительство трех общеобразовательных учреждений: «Техно-Школы им. Савиных» в поселке Новые Ляды, ещё одна на улице Холмогорской и на Кронштадтской в Дзержинском районе. Алексей Дёмкин, глава Перми: "Наша задача как городских властей не только благоустраивать территорию нашего всеобщего обитания, нашего города, создавать условия, чтобы дети сотрудников, которые трудятся на ваших предприятиях, ходили в комфортабельные детские сады и школы, более взрослые дети получали образование в наших вузах. И я уверен, что они в дальнейшем найдут себя в профессии на ваших предприятиях".