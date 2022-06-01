Подрядчик восстановит отремонтированный фасад на Компросе до конца июня

До 300-летия больше года, а фасады домов на Комсомольском проспекте, реконструированные к юбилею, уже нужно переделывать. Речь идет пока только об одном доме, но и здесь свои ошибки подрядчик сразу не признает.Дом № 30 на Комсомольском проспекте уже давно бросается в глаза, рассказывает Альбина Быкова. Сначала он привлекал взгляд свежим ремонтом - рабочие обновили фасад, а через некоторое время тем, что новенькая штукатурка начала трескаться.Альбина Быкова: "Видимо, используют некачественные краски. Некачественный ремонт".Ремонт долго не продержался. Его сделали в рамках проекта «Пермь-300». К большому юбилею города зданиям на центральных улицах восстанавливают исторический облик.Первые трещины начали появляться спустя год после капитального ремонта. Сейчас они на протяжении всего первого этажа с лицевой стороны здания и видны невооруженным взглядом.Самые явные и большие трещины идут на всю высоту постройки. Заказчик работ – региональный Фонд капитального ремонта. По словам представителей организации, сейчас на ремонт действует гарантия 5 лет. Однако подрядчик «ДСТ-Строй» уже долгое время отказывается от обязательств и устранять дефекты не желает.Кристина Политова, старший юрисконсульт юридического отдела Фонда капитального ремонта Пермского края: "Неоднократно направлялись требования в адрес подрядной организации. Однако на сегодняшний момент подрядчик уклоняется от исполнения гарантийных обязательств. Фонд капитального ремонта направил исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края".Однако во время встречи с журналистами представители «ДСТ-Строй» заявляют, что восстановят фасад дома до конца июня. К работам приступят в ближайшие дни. А то, что не брались за устранение дефектов раньше, объясняют плохой погодой: зимой и осенью фасады не ремонтируют.Михаил Шубинцев, заместитель директора по строительству ООО «ДСТ-Строй»: "Это обнаружилось осенью 2021 года. Попросили заказчика перенести работы на теплый период этого года. Думаю, что в июне закончим. Естественно, что для качественной работы и чтобы в дальнейшем не возвращаться к гарантии, необходимо теплое время, без дождей".В Фонде капитального ремонта обещание зафиксировали. Если подрядчик его не исполнит, то наймут другую организацию. А с «ДСТ-Строй» через суд будут взыскивать деньги за некачественный ремонт.