Город готовят к зиме. В Перми обновят почти 60 километров теплосетей

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Работы сейчас ведутся и на улице Солдатова. Это одна из главных тепловых веток микрорайона Крохалева. Тут работы будут проходить в два этапа. В течение лета «Т Плюс» здесь заменит 600 метров теплопроводов. Аналогичные работы ведутся и в ряде других районов города.
Места перекладок оборудуют предупреждающими знаками, ограждениями для обеспечения безопасности людей, заходить за которые категорически запрещается. Не рекомендуется вблизи парковать авто. Это может помешать рабочим выполнить задачу в срок.Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В настоящее время активно ведутся работы на 17 объектах. Всего будет переложено порядка 60 километров трубопроводов тепловых сетей. Работы будут завершены до начала отопительного сезона. Выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей позволит значительно повысить надежность и качество поставляемого ресурса жителям города Перми".
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