Большая стройка: когда заработает новый Чусовской мост?

Новый мост через Чусовую должен заработать уже в этом году, а старый уйти на реконструкцию. Такая задача поставлена перед подрядчиком и краевыми чиновниками. Проезд по улице Цимлянская к Восточному обходу - единственный удобный способ для Алексея Сероева выехать на Чусовской мост. Новую транспортную развязку здесь ждет особенно - на правом берегу у мужчины дача.

Алексей Сероев: "Минимум пробок станет, уверен. Такая будет развязка глобальная!"

Транспортные развязки, соединяющие микрорайоны Голованово, Банная Гора и Лёвшино - лишь часть масштабного проекта по строительству нового Чусовского моста за счёт государственных и частных денег. За его реализацией лично следит губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, а министр транспорта Андрей Алякринский регулярно инспектирует ход работ на объекте. Уже построены все 14 опор моста. Пролетные конструкции стоят на пяти опорах на левом берегу. Аналогичную работу подрядчику предстоит выполнить на другой стороне.Рабочие начали устанавливать пролетные строения на правом берегу реки Чусовая. Времени достаточно. Стыковка обеих частей запланирована на сентябрь 2022 года.

Помимо водителей, в проекте также учтены интересы пешеходов. Начальник участка на одном из путепроводов показывает будущие пешеходные дорожки - каждая почти метр в ширину.

Семен Костырев, начальник участка ООО "СМУ-5": "Жителям это позволит пересечь Восточный обход, как на электросамокатах, так и на велосипедах, и пройти пешком".Одновременно на объекте задействовано почти 700 человек. Сегодня общая готовность всех выполненных работ по документам почти 30 процентов. И ведутся они, по словам подрядчика, согласно графику.

Максим Смагин, директор дирекции реализации проектов "Пермский край" "АО Стройтрансгаз": "Сложно, но мы справились. Все 14 опор нового моста мы закончили буквально на днях. Все опоры в бетоне полностью готовы, и на текущий момент мы занимаемся монтажом металл-конструкций".В прошлом году проект получил дополнительное федеральное финансирование. Два миллиарда рублей выделено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Задача, которую перед подрядчиком поставил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин – уже в этом году открыть движение по новому мосту и закрыть старый на реконструкцию.

Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Это концессионный проект. На сегодняшний день он единственный дорожный в крае. Мы на него ставим большие надежды. Думаю, что реализация приведет к тому, что мы в 2024 году полностью его завершим".Оценить первые результаты пермяки смогут уже в конце лета. Именно к этому сроку запланирована сдача первой транспортной развязки, соединяющей Чусовской мост с городом.