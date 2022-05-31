В Мотовилихе открылись сразу две ярмарки
В канун Дня защиты детей проходит бесплатный мастер-класс по раскрашиванию уникальных многослойных раскрасок.
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Пермские школьники и студенты летом смогут продолжить пользоваться льготными проездными
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