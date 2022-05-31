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Пермь расцвела
В сквере на ул. Дружбы накануне садили петуньи, сальвию и бархатцы, а на ул. Революции ближе к ул. Сибирской уже красуются желтые и красные тюльпаны.
В полном цветочном многообразии город можно будет оценить к 10 июня — до этого числа посадку цветов должны закончить. За растениями будут ухаживать, чтобы они радовали жителей всё лето.
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